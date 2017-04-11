Роспотребнадзор опроверг данные о сокращении ассортимента в магазинах

В российских магазинах не наблюдается сокращения ассортимента продуктов питания. Об этом Rambler News Service заявили во вторник, 11 апреля, в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав.

«В связи с сообщениями ряда СМИ (...) сообщаем, что обращений в Роспотребнадзор о сокращении ассортимента на полках не поступало, товарная линейка достаточная», — отметили в пресс-службе регулятора.

Ранее 11 апреля на сайте общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» появилось обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Его авторы выразили «обеспокоенность ситуацией, связанной со снабжением населения продуктами питания и товарами первой необходимости».

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По данным организации, с середины марта увеличивается число жалоб из 34 регионов России на снижение ассортимента продуктов питания в предприятиях розничной торговли и существенный рост цен на отдельные позиции. Как утверждается в обращении, «в самое ближайшее время может возникнуть дефицит отдельных групп продуктов питания и товаров первой необходимости».

При этом «Общественный контроль» связывает происходящее с начатой 27 марта «всероссийской» стачкой водителей большегрузных автомобилей, выступающих за отмену системы «Платон». 5 апреля сообщалось, что в ней участвует всего около процента российских дальнобойщиков, а не обещанное большинство.