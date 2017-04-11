Дельфинарии в Алуште займутся оздоровлением детей-инвалидов

В Алуште дельфинарии «Немо» и «Акварель» будут проводить сеансы дельфинотерапии с детьми-инвалидами. Соответствующее поручение во вторник, 11 апреля, дали управлению образования городской администрации и руководству дельфинариев, сообщает «Крыминформ».

По словам заместителя начальника управления образования Галины Дубчак, с 24 апреля планируется начать занятия, во время которых дельфинотерапию пройдут первые десять детей с ограниченными возможностями. Продолжение оздоравливающего курса запланировано на сентябрь, поскольку в летний период дельфинарии имеют слишком насыщенный график работы.

В конце февраля сообщалось, что количество дельфинов в Керченском проливе резко увеличилось в связи со строительством Крымского моста. По мнению экологов региона, млекопитающих привлекло увеличение кормовой базы, связанное с активным ростом водорослей и другой морской растительности на сваях возводимой переправы.

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В сентябре 2016 года зоологи из Карадагского природного заповедника в Крыму заявили, что дельфины могут разговаривать друг с другом подобно людям. Исследователи высказали предположение, что в будущем человек сможет общаться с морскими млекопитающими.

В марте того же года бывшая тогда прокурором Крыма Наталья Поклонская призналась, что больше всего из животных она любит дельфинов, потому что однажды они спасли ее от депрессии. «Я от них заряжаюсь положительной энергией. Мне как-то в жизни было очень тяжело, и чтобы немного прийти в себя, я здесь (в дельфинарии — прим. «Ленты.ру») около недели жила рядом — в вагончике», — отметила она.