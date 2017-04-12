В «Ростехе» заявили о ключевой роли авиатехники в экспорте вооружений

Большая часть российского экспорта вооружений по линии «Рособоронэкспорта» приходится на поставки боевых самолетов и вертолетов — этот показатель занимает порядка 40 процентов от всех оружейных поставок страны. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», передает РИА Новости.

По данным «Ростеха», наиболее востребованным видом российского вооружения за рубежом остается авиатехника, которая занимает 40 процентов от всего спроса, остальную долю в одинаковых пропорциях занимают средства ПВО, военно-морская и сухопутная техника.

В «Ростехе» напомнили, что в ближайшие годы Россия планирует сохранить текущие показатели экспорта военной техники, остававшиеся примерно на одном уровне начиная с 2013 года: по линии «Рособоронэкспорта» эта цифра составляет 13 миллиардов долларов в год, а с учетом всех российских субъектов ВТС — порядка 15 миллиардов долларов.

11 апреля в пресс-службе компании «Калашников» сообщили о том, что выручка концерна за 2016 год практически удвоилась.