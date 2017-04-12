Турецкие фермеры испугались разорения из-за российского продэмбарго

Из-за ограничений России на поставки турецких овощей и фруктов местные фермеры оказались на грани разорения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы не можем выжить без российского рынка. Наши потери еще никогда не были такими большими», — отметил в беседе с агентством Мунир Сен, глава Ассоциации торговцев фруктами и овощами города Мерсин, в котором располагается крупнейший в республике морской порт.

Bloomberg также констатирует, что самые серьезные ограничения уже были сняты с Турции.

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С 15 марта Анкара ввела пошлины на ввоз российской продукции. На кукурузу и пшеницу она установлена в размере 130 процентов, на рис — 45 процентов, на подсолнечное масло — 36 процентов, на ввоз шрота подсолнечника — 13,5 процента, бобовых — 9,7 процента. По данным Bloomberg, Анкара решила ввести пошлины из-за сохранения части российских санкций, которые касаются импорта овощей, а также визового режима.

Российско-турецкие отношения резко испортились после атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 осенью 2015 года. С 1 января 2016 года начали действовать санкции против Турции. Они, в частности, касались поставок продовольствия в Россию. В черный список попали фрукты и ягоды (цитрусовые, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы, земляника и клубника), а также овощи (помидоры, огурцы, цветная капуста, брокколи, лук) и мясные субпродукты.

Отношения между странами начали восстанавливаться в середине прошлого года, когда президент Турции принес официальные извинения российской стороне. После этого санкции стали смягчаться. Помидоры и огурцы по-прежнему остаются под действием эмбарго.

