В ФАНО изыскали сценарий спасения РАН

Глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков в интервью проекту «Индикатор» высказал мнение о необходимости дальнейшей реформы Российской Академии наук (РАН).

«Для того чтобы Академия стала, так сказать, надведомственной структурой, то есть отвечала бы за экспертизу всего научно-исследовательского комплекса страны, а не только академических институтов, нужно усовершенствовать ряд внутренних процедур», — выразил уверенность Котюков.

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По его мнению, это может поспособствовать вовлечению РАН в реализацию Стратегии научно-технологического развития России (НТС).

«Для науки сейчас самое время предлагать государству и бизнесу новые идеи, проекты, решения, которые помогут нам восстановить экономической рост, увеличить долю инновационной продукции. На мой взгляд, опрометчиво откладывать эту работу до выборов нового президента РАН», — рассуждает Котюков.

Глава ФАНО уверен, что «если мы хотим, чтобы академические институты были широко задействованы в реализации Стратегии и чтобы в ней были сделаны акценты на важные научные направления, значит, Академия должна взять на себя ответственность как за формирование научной повестки, так и за ее реализацию».