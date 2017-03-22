Фортов отказался оставаться президентом РАН и лег в больницу

Действующий президент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов подписал распоряжение о назначении Валерия Козлова исполняющим обязанности главы организации. Таким образом, он будет руководить академией до осени 2017 года, когда пройдут выборы нового президента. Об этом в среду, 22 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимного источника, знакомого с ситуацией.

«По имеющимся данным, в соответствии с распоряжением Владимира Фортова, вице-президент РАН академик Валерий Козлов назначен исполняющим обязанности президента Академии наук», — сказал собеседник агентства, добавив, что Фортов был госпитализирован в ЦКБ для обследования.

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Валерий Козлов является вице-президентом РАН с 2001 года, а с 2004 года возглавляет Математический институт им. В. А. Стеклова РАН.

В понедельник, 20 марта, сообщалось, что в ходе заседания общего собрания РАН было принято решение о переносе выборов президента. Оно было принято после того, как все претенденты сняли свои кандидатуры. При этом, собрание проголосовало за продление президентских полномочий Фортова, однако сам он против данного решения.