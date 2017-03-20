Раскрыты сроки проведения выборов президента РАН

В ходе заседания общего собрания Российской академии наук (РАН) было принято решение о переносе выборов президента. Об этом сообщает ТАСС из зала проведения мероприятия.

Таким образом, выборы нового главы РАН переносятся с 22 марта на осень 2017 года. Решение было принято большинством голосов после того, как все претенденты сняли свои кандидатуры. Процедура будет проведена не позднее 20 ноября 2017 года, за это время должен быть разработан новый устав для проведения выборов президента академии.

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Вместе с этим собрание просит правительство России продлить полномочия руководства РАН на период до выборов. В то же время нынешний президент академии Владимир Фортов заявил, что не хотел бы продлевать свои полномочия.

Ранее сообщалось, что на пост главы РАН претендовали ее действующий президент Владимир Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований и директор Института проблем лазерных и информационных технологий академик Владислав Панченко, а также директор Института молекулярной биологии имени Владимира Энгельгардта академик Александр Макаров. Согласно действующему уставу, обязанности руководителя академии в связи истечением срока полномочий Фортова будет исполнять один из вице-президентов.