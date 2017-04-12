Германия пообещала Сербии поддержку при вступлении в ЕС

Берлин пообещал поддержать заявку Белграда на вступление в Европейский союз. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает Reuters.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль по итогам переговоров с избранным сербским президентом Александром Вучичем назвал Сербию «фактором стабильности на Балканах». Он заявил, что ФРГ выскажется в пользу ее членства в ЕС, но прежде Белграду необходимо провести реформы и нормализовать отношения с частично признанным государством Косово. При этом министр уточнил, что не может назвать точную дату, когда Сербия сможет претендовать на членство в Евросоюзе.

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По всей Сербии сейчас проходят массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь. Участники акций утверждают, что результаты выборов были фальсифицированы, и призывают Вучича отказаться от поста президента. Кроме того, они требуют отставки председателя парламента Майи Гойкович.

О победе Вучича стало известно 3 апреля: он набрал более 57 процентов голосов избирателей. Президент Сербии избирается сроком на пять лет, он исполняет главным образом представительские функции.