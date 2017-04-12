Ученые придумали самый сложный полупроводниковый микропроцессор

Австрийские физики создали микропроцессор толщиной в несколько атомов. По их словам, он является самым сложным устройством подобного рода, полностью состоящим из полупроводников, разработанным к настоящему времени. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Микропроцессор создан из дисульфида молибдена и содержит 115 транзисторов. Подробно традиционным кремниевым устройствам, он способен выполнять заданные пользователем алгоритмы и передавать данные на периферийные устройства.

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Микропроцессор имеет двумерную структуру, в отличие от трехмерной структуры кремниевых устройств. Это позволяет, по мнению ученых, без снижения производительности добиться лучших показателей миниатюризации электронных компонентов.

Созданный двумерный микропроцессор совместим с существующими технологиями производства полупроводников, а также, по словам авторов, легко масштабируем до более сложных архитектур и функциональных возможностей. В частности, отмечают ученые, он может стать альтернативой кремниевым устройствам.