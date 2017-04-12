Большинство россиян заявили о попытках отстраниться от политики

Две трети россиян (61 процент) заявили, что живут, полагаясь только на себя и избегая вступать в контакт с властями. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», опубликованные «Интерфаксом».

Жизнь почти четверти респондентов (24 процента) во всем зависит от властей, еще девять процентов опрошенных при контактах с чиновниками добиваются всего, что им нужно.

При этом интерес россиян к участию в политике за последние два года снизился. Если в 2015 году такое желание было у 23 процентов россиян, то сейчас осталось только 16 процентов. При этом 80 процентов респондентов не готовы к более активному участию.

Не желающие вовлекаться в политическую жизнь россияне считают, что это деятельность не для рядовых граждан (30 процентов). Также они утверждают, что ничего не понимают в политике (26 процентов) и слишком заняты повседневными делами (25 процентов). Еще 23 процента уверены, что ничего изменить нельзя.

Опрос «Левада-Центра» проводился с 31 марта по 3 апреля. В нем приняли участие 1600 человек в 48 регионах страны.