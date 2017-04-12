Эксперты оценили последствия изменения правил въезда в зону Шенгена для россиян

Ужесточение правил посещения Шенгенской зоны пока никак не отразилось на российских путешественниках и отдыхающих из других стран. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Данная мера, в частности, не осложнила процедуру прохождения границ Шенгенской зоны туристам из других стран. Об этом заявили представители ряда российских туроператоров.

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Как рассказала руководитель отдела Европы BSI Group Екатерина Каменева, ее коллеги и клиенты компании, отправившиеся в страны ЕС в прошедшие выходные (8-9 апреля), утверждали, что пограничный контроль осуществлялся в штатном режиме. По словам эксперта, «длинных очередей и каких-либо дополнительных проверок для туристов замечено не было».

Правила Шенгенского кодекса о границах были ужесточены в пятницу, 7 апреля. Согласно новым нормам, граждан ЕС, въезжающих и выезжающих из данной зоны, теперь должны тщательно проверять. Ранее контроль над такими путешественниками, в отличие от гостей из третьих стран, был минимальным.

Специалисты в связи с этим прогнозировали, что ужесточение правил может увеличить время пересечения границ Шенгенской зоны. Такое предположение, в частности, сделали в пограничной службе Польши.