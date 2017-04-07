Евросоюз ужесточил правила посещения Шенгенской зоны

В Евросоюзе в пятницу, 7 апреля, вступили в силу новые правила, согласно которым ужесточается контроль над гражданами ЕС, пересекающими границы Шенгенской зоны. Об этом сообщает пограничная служба Польши.

Теперь при въезде и выезде с территории Шенгена граждан ЕС будут проверять по международным и внутригосударственным полицейским базам данных. Это делается для того, чтобы выяснить, не представляет ли человек угрозу безопасности.

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Изменения являются реакцией Евросоюза на возросшую угрозу терактов, пояснили в ведомстве. Там не исключают, что это может увеличить время пересечения границы Шенгенской зоны.

«У граждан ЕС была привилегия минимального контроля, в рамках которого происходила идентификация личности и проверка — не подделан ли документ. Отныне все жители ЕС будут тщательно проверяться, так же как и граждане третьих стран»,— заявила агентству «Укринформ» пресс-секретарь ведомства Агнешка Голиас (Agnieszka Golias).

Представитель департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Хелен Нейдер-Веэрме (Helen Neider-Veerme) пояснила «Интерфаксу», что ранее к подобным процедурам в отношении проживающих в Евросоюзе людей прибегали в отдельных случаях. «Например, при необходимости могли по базе данных проверить, не находится ли человек в розыске», — сказала она.

Правила Шенгенского кодекса о границах были ужесточены по решению Европарламента и Совета ЕС.

В Шенгенскую зону в настоящее время входят 26 европейских государств, из которых 22 является членами Евросоюза.