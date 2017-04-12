Турчинов запустил новые ракеты из кабинета с электрообогревателем

Видео: Turchynov / YouTube

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов провел тестирование мобильного командного пункта, откуда он управлял очередными испытательными ракетными пусками. Соответствующее видео размещено на сайте Турчинова.

В сообщении отмечается, что мобильный командный пункт оснащен системой защищенной конфиденциальной аудио- и видеосвязи, беспилотными летательными аппаратами и комплексной системой видеонаблюдения. Подчеркивается, что это позволяет обеспечивать оперативное управление и анализ сложных ситуаций в сфере безопасности и обороны как с Главного ситуационного центра СНБО Украины, так и из любого другого защищенного центра.

При этом в пресс-службе не уточнили, какие ракеты использовали при испытании и на какой территории был осуществлен запуск.

На записи видно, что в мобильном командном пункте Турчинова стоит мебель из красного дерева, шкафы с книгами и электрообогреватель.

В ноябре 2016-го на Украине была испытана новая ракета отечественного производства, название которой не раскрыли. Президент Петр Порошенко отмечал, что при дальности стрельбы 60 километров она продемонстрировала очень высокую точность. Советник главы государства Юрий Бирюков назвал ракету страшной и точной.