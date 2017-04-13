В Москве пройдет выставка основателя метафизической живописи Джорджо де Кирико

В Москве в Новой Третьяковке — филиале галереи на Крымском Валу — пройдет выставка «Джорджо де Кирико. Метафизические прозрения». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Экспозиция откроется 20 апреля и продлится до 23 июля.

«Метафизические прозрения» станут совместным проектом Третьяковской галереи и Фонда Джорджо и Изы де Кирико.

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В Третьяковке покажут около 100 работ итальянского художника, в том числе театральные костюмы, созданные для антрепризы Сергея Дягилева к балету «Бал».

Здесь будут представлены картины всех основных периодов творчества де Кирико: метафизическая и постметафизическая живопись, обращение к античности и произведениям старых мастеров, а также ранние полотна.

Джорджо де Кирико — основателя движения метафизической живописи — часто ассоциируют с сюрреализмом и называют предтечей направления.

Метафизическая живопись — направление в итальянском изобразительном искусстве начала XX века. Оно характеризуется тем, что художник выходит за рамки привычной логики благодаря таким понятиям, как метафора и мечта.