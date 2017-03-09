В Москве открылась выставка послевоенного искусства Европы

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 7 марта открылась выставка «Лицом к будущему. Искусство Европы 1945 — 1968». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Главной темой мероприятия стало переосмысление художественной традиции разделения европейской послевоенной культуры по географическому и политическому признаку. «Сегодня вы впервые увидите новый культурный континент, имя которому ― Европа», ― заявил на открытии куратор выставки профессор Петер Вайбель.

В экспозиции представлено более 200 произведений из 18 европейских стран, находившихся по обе стороны «железного занавеса». Посетители смогут увидеть полотна Пабло Пикассо, Анри Матисса, Ханса Рихтера и Марка Шагала, а также работы Люсьена Фрейда, Жана Дюбюффе, Георга Базелица, групп художников Zero и Nul, Ива Кляйна, Вячеслава Колейчука и других.

Мероприятие подготовлено Музеем имени Пушкина совместно с Центром изящных искусств BOZAR (Брюссель), Центром искусства и медиа ZKM (Карлсруэ) и при поддержке Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Выставка пройдет до 21 мая.