В Крыму началась операция по задержанию активистов «Хизб ут-Тахрир»

В Бахчисарайском районе Крыма правоохранительные органы проводят задержание членов запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД по республике Ольгу Кондрашову.

По ее словам, группа граждан попыталась оказать сопротивление полиции. «Для пресечения противоправных действий, один из правоохранителей произвел предупредительный выстрел в воздух, в результате которого никто не пострадал», — рассказала представитель МВД.

Число задержанных на данный момент не уточняется. Кондрашова отметила, что у них изымается литература экстремистской направленности.

Материалы по теме Киев правоверный Как украинские радикалы связаны с террористами в Сирии

В январе член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказал мнение, что «Хизб ут-Тахрир», незаконно действующая на территории Крыма, несет угрозу в первую очередь русскоязычным жителям полуострова.

Ранее в в том же месяце стало известно, что Федеральная служба безопасности провела в Бахчисарае комплекс оперативно-разыскных мероприятий по выявлению активистов организации.

«Хизб ут-Тахрир» (полное название — «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») была основана в 1953 году как исламская политическая партия. Своей основной целью она ставит создание государства, живущего по законам шариата. В России признана террористической, ее деятельность запрещена с 2003 года.