В МВД поддержали законопроект об ограничении выезда полицейских за границу

Министерство внутренних дел России поддержало законодательную инициативу об ограничении поездок за рубеж для сотрудников полиции. Об этом заявил в четверг, 13 апреля, заместитель главы ведомства Игорь Зубов на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, передает телеканал «360».

По его мнению, в случае принятия документа исчезнет неопределенность между законом и требованиями руководства Министерства внутренних дел.

Зубов отметил, что «законопроект носит достаточно компромиссный характер» и «довольно-таки щадящий». «Тут нет прямого запрета, отнесено это также на компетенцию министра, но есть оговорки, которые говорят, что может быть разрешен выезд в отдельные страны в соответствии с рекомендациями МИД, не запрещается выезд в страны СНГ», — добавил замглавы МИД.

Законопроект выдвинул депутат от ЛДПР Дмитрий Носов. Он считает, что благодаря поправкам удастся усилить борьбу с коррупцией, а также улучшить компетентность служащих. По итогам заседания комитета депутаты приняли решение поддержать инициативу.

В апреле законодатели внесли в Госдуму законопроект, среди прочего разрешающий полиции стрелять по толпе. Документ вызвал широкий общественный резонанс и вскоре был отозван.