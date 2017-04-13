Внешний долг России вырос на 16 миллиардов долларов

Внешний долг России к 1 апреля 2017 года составил 529,7 миллиарда долларов. Это на 16,2 миллиарда долларов или на 3,1 процента больше, чем в начале года. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил Банк России.

Регулятор зафиксировал рост накопленной внешней задолженности во всех секторах экономики, который произошел из-за переоценки обязательств в рублях на фоне укрепления российской валюты. «Кроме того, первый квартал 2017 года характеризовался увеличением долговых обязательств органов государственного управления и прочих секторов в результате операций с нерезидентами», — отмечается в материалах ЦБ.

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При этом международные резервы России за неделю с 31 марта по 7 апреля сократились на 2,2 миллиарда долларов — до 395,7 миллиарда долларов. По информации ЦБ, снижение произошло в результате операций по погашению внешнего долга и отрицательной переоценки.

21 марта замминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что Россия урегулировала задолженность перед Боснией и Герцеговиной по долгу, возникшему у СССР перед Югославией.

В конце марта международные резервы России выросли до максимального уровня с начала ноября 2016 года.