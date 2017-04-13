Минимальная цена бутылки водки возрастет до 205 рублей

Минимальная розничная стоимость полулитровой бутылки водки будет повышена до 205 рублей. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает Минфин, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что рост цены не увеличит теневой рынок алкоголя в России. В настоящее время минимальная стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра составляет 190 рублей.

Ее увеличение 24 марта поддержал Минпромторг. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, предложения заинтересованных ведомств относительно минимальной цены на горячительный напиток отличаются несущественно.

22 марта вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольный рынок, поручил Минфину увеличить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей за бутылку 0,5 литра. Приказ должен был быть подготовлен до 1 апреля текущего года.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года. Такая мера задумывалась как барьер отсечения для дешевых суррогатов.