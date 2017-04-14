Агутин прокомментировал свое превращение в мем

Российский музыкант Леонид Агутин прокомментировал посвященный ему мем, ставший символом принятия непростого решения. Своими мыслями исполнитель поделился с корреспондентом «Ленты.ру».

По словам Агутина, он старается никак не относиться к внезапной популярности в социальных сетях, поскольку с этим все равно ничего не нельзя сделать. «Главное, никому не причиняю вреда, даже, как я понял, наоборот», — отметил он, судя по всему, намекая на множество распространяемых в сети смешных картинок.

В начале апреля сделанный на программе «Голос» снимок нажимающего на красную кнопку Агутина набрал вирусную популярность в социальных сетях и превратился в мем. Пользователи начали «помещать» музыканта в ту или иную жизненную ситуацию.

Особую популярность приобрели темы политики, сна, раннего подъема и отношений с противоположным полом. В итоге певец стал символом принятия непростого решения.