В честь присоединения Тамани и Кубани предложили учредить праздник

В Госдуму внесен законопроект об учреждении новой памятной даты — в честь принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, которое состоялось 19 апреля 1783 года. Документ разработан группой сенаторов, сообщается на сайте Совета Федерации в пятницу, 14 апреля.

«Подписание 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года Екатериной II Высочайшего Манифеста о принятии Крымского полуострова под защиту Российской империи по просьбе его жителей, страдавших от набегов и войн, стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России. Это ключевое событие в истории и России, и Крыма», — заявил, комментируя инициативу, сенатор от полуострова Сергей Цеков.

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По словам парламентария, благодаря манифесту жители новых российских земель получили равные с другими подданными империи права, в том числе на свободу вероисповедания. Цеков также подчеркнул, что принятие этого документа подтолкнуло развитие промышленности и сельского хозяйства на полуострове.

Уточняется, что эта дата уже отмечается в Крыму как памятная по инициативе Русской общины полуострова, начиная с 1996 года.

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией — 18 марта — на полуострове является официальным выходным. В то же время он не входит в официальный список памятных дат, которые отмечаются на федеральном уровне.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, прошедшего на полуострове 16 марта 2014 года. Киев расценивает произошедшее как аннексию. Москва, в свою очередь, настаивает, что процедура соответствовала международным нормам и опиралась на мнение население.