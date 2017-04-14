В Киеве назвали условия для нормализации отношений с Россией

Заместитель главы правительства Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Киев может нормализовать отношения с Россией при определенных условиях. Об этом она написала в колонке для издания «Фокус».

«Наверняка нормализация отношений с Россией для нас возможна — в далеком или не очень будущем. Это зависит от перемен прежде всего внутри самой России. Но назад в империю мы уже не вернемся», — отметила она.

В конце марта советник главы МВД Украины Илья Кива заявил, что нужно «сломить в себе гордыню» и начать контактировать с Россией. «Рано или поздно мы окажемся за столом и начнем смотреть друг другу в глаза», — считает он.

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Украинские политики нечасто высказываются за восстановление полноценных связей с Россией. В то же время в различных регионах страны регулярно происходят выступления с требованием нормализации отношений с Москвой. Так, в феврале в Мелитополе рабочие обратились к киевским властям с просьбой возобновить сотрудничество с Россией в полном объеме.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией в марте и начала боевых действий в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет РФ в причастности к конфликту на юго-востоке своей территории, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.