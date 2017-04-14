В Мурманске пройдет международный конкурс ArcticSkills

В Мурманске 19 и 20 апреля пройдет международный конкурс профессионального мастерства «ArcticSkilis 2017», организуемый Министерством образования и науки Мурманской области и Управлением образования норвежской губернии Финнмарк. Об этом сообщает газета «Вечерний Мурманск».

Участвовать в мероприятии будут студенты из России, Норвегии и Финляндии. Россию представят учащиеся Мурманского индустриального колледжа, Мурманского технологического колледжа сервиса, Кандалакшского индустриального колледжа, Мурманского строительного колледжа, Кольского транспортного колледжа, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского медицинского колледжа, Северного национального колледжа.

Всего же среди участников — 38 студентов и столько же экспертов. Они посоревнуются в 12 дисциплинах, среди которых сварка, электромонтаж, поварское дело, медицинский уход, оленеводство и другие.

Итоги конкурса подведут 20 апреля.

В Мурманске также до 25 апреля на базе Мурманского арктического государственного университета (МАГУ) проходит конкурс «Нравственный подвиг Арктики». Студенты и ученики представят свои стихи, короткометражные видеоролики и рисунки на указанную тему.