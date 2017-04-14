Шеф Пентагона отправится в ближневосточное турне ради укрепления альянсов

Глава минобороны США Джеймс Мэттис в ближайшее время отправится в турне по Ближнему Востоку. Об этом сообщает Reuters.

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Череда визитов начнется 18 апреля и продлится пять дней. За это время Мэттис планирует посетить Саудовскую Аравию, Египет, Израиль, Катар и Джибути. Целью поездки, как говорится в официальном заявлении Пентагона, станет «укрепление ключевых военных альянсов США и обсуждение совместных усилий по противодействию дестабилизирующим действиям и разгрому экстремистских террористических организаций». В Израиле Мэттис, как ожидается, встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Ранее Мэттис заявлял, что не видит необходимости в наращивании американского военного присутствия на Ближнем Востоке. При этом шеф Пентагона утверждал, что одним из главных спонсоров терроризма в регионе является Иран. «Что касается проблемы Ирана, то это государство является одним из главных спонсоров мирового терроризма. Нам необходимо донести это до Ирана», — заявлял Мэттис.