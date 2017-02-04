Мир
 

Глава Пентагона записал Иран в основные спонсоры терроризма

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Джеймс Мэттис
Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в субботу, 4 февраля, на пресс-конференции в Токио по итогам встречи с японской коллегой Томоми Инадой.

«Что касается проблемы Ирана, то это государство является одним из главных спонсоров мирового терроризма. Нам необходимо донести это до Ирана», — заявил он.

В то же время глава Пентагона отметил, что не видит необходимости в наращивании американского военного присутствия на Ближнем Востоке из-за проблемы Исламской Республики.

3 февраля советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Вашингтон не намерен терпеть «провокации» со стороны Ирана, которые угрожают интересам Соединенных Штатов. «Времена, когда закрывались глаза на враждебные и воинственные действия Ирана в отношении Соединенных Штатов и мирового сообщества, закончились», — сказал Флинн.

Представитель Белого дома Шон Спайсер отметил, что Вашингтон продолжит ужесточать политику в отношении Тегерана. «Мы предприняли сегодняшние действия после внимательного изучения и продолжим отвечать подходящими действиями», — пообещал он.

В тот же день Вашингтон расширил экономические санкции против Тегерана, включив в черный список 13 физических лиц, а также 12 компаний. В американском Минфине пояснили, что расширение санкций связано с иранской программой создания баллистических ракет, а также поддержкой, оказываемой Тегераном ливанскому шиитскому движению «Хезболла», которое в США признано террористическим. Ядерная сделка при этом затронута не будет.

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