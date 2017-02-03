Вашингтон объявил о пересмотре политики в отношении Кубы

США начали пересматривать политику в отношении Кубы. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил в пятницу, 3 февраля, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Мы сейчас занимаемся полным пересмотром всей политики США в отношении Кубы», — сказал Спайсер, пояснив, что в приоритете будет вопрос соблюдения прав человека. О результатах, по его словам, говорить пока рано.

Представитель Белого дома также отметил, что Вашингтон продолжит ужесточать политику в отношении Тегерана. «Мы предприняли сегодняшние действия после внимательного изучения и продолжим отвечать подходящими действиями», — заявил он.

В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, и глава Кубы Рауль Кастро объявили о начале постепенной нормализации отношений между странами. Были восстановлены дипломатические связи, возобновлены регулярные коммерческие полеты, ослаблен ряд антикубинских санкций. Однако наложенное американскими властями в 1960 году торговое эмбарго снято не было.

Материалы по теме Сделка века О чем договорились Иран и «шестерка» международных посредников

3 февраля Вашингтон расширил экономические санкции против Тегерана, включив в черный список 13 физических лиц, а также 12 компаний. В американском Минфине пояснили, что расширение санкций связано с иранской программой создания баллистических ракет, а также поддержкой, оказываемой Тегераном ливанскому шиитскому движению «Хезболла», которое в США признано террористическим. Ядерная сделка при этом затронута не будет.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь раскритиковал руководство Исламской Республики, отметив, что Иран играет с огнем. «Они не ценят, насколько добрым был к ним [предыдущий] президент [США Барак] Обама. Я не такой!» — предупредил американский лидер.

Иран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) в середине июля 2015 года достигли договоренности по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика приняла на себя обязательства по ограничению работ в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.

