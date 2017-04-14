Объем ресурсного портфеля private banking ВТБ превысил 270 миллиардов рублей

Объем ресурсного портфеля направления частного банковского обслуживания ВТБ на начало 2017 года превысил 270 миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал в ходе пресс-конференции в Facebook старший вице-президент, руководитель дирекции частного банковского обслуживания ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Рост портфеля физлиц за 2016 год составил 13 процентов — это один самых лучших результатов для рынка private banking в России. Рост количества активных клиентов при этом составил 28 процентов.

«Мы продолжаем активную работу по развитию private banking. За последние четыре года объем средств наших клиентов вырос более чем в пять раз. Основным драйвером такого опережающего развития стала сервисная модель — постоянное взаимодействие с действующими клиентами и эффективная работа с корпоративным бизнесом банка», — отметил Дмитрий Брейтенбихер.

На данный момент большинство VIP-клиентов выбирают консервативные стратегии инвестирования: депозиты, облигации надежных эмитентов или облигационные фонды, стратегии доверительного управления, структурные продукты с гарантией возврата капитала, накопительное и инвестиционное страхование и так далее.

ВТБ — российская финансовая группа, в нее входит более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финрынка. Основным акционером банка является РФ: в лице Росимущества и министерства финансов государству принадлежит 60,9 процента голосующих акций.