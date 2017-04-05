Медведев переназначил Костина главой ВТБ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев продлил полномочия Андрея Костина на посту президента-председателя ВТБ. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает РИА Новости.

«Андрей Леонидович, хочу известить вас о том, что я подписал правительственную директиву по переназначению вас на должность руководителя банка ВТБ на следующий срок», — сказал Медведев на встрече с Костиным.

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В результате внедрения передовых технологий прибыль ВТБ в 2019 году вырастет в четыре раза по сравнению с 2016 годом, заявил Костин.

«Банк ВТБ в настоящее время проходит очень важную стадию своего развития. В конце прошлого года наблюдательный совет принял новую стратегию, которая предусматривает глубокую трансформацию деятельности банка на базе внедрения самых новых технологий. Именно реализация этого плана позволит нам иметь совершенно другой банк — банк завтрашнего дня», — подчеркнул он.

Срок полномочий главы ВТБ, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, составляет пять лет.

ВТБ вошел в список самых надежных банков России по версии журнала Forbes. Его рейтинг по версии агентства Moody's находится на уровне «Ba2», Fitch — «BB+». Активы на 1 января 2017 года составляли 9,502 триллиона рублей.

Чистая прибыль госбанка по международным стандартам финансовой отчетности в 2016 году увеличилась в 30 раз и составила 51,6 миллиарда рублей по сравнению с 1,7 миллиарда годом ранее.