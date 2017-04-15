Россиянин Дмитриев стал чемпионом мира по велоспорту на треке

Российский велогонщик Денис Дмитриев одержал победу в индивидуальном спринте на чемпионате мира по велоспорту на треке. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальных заездах мирового первенства 31-летний Дмитриев опередил представителя Нидерландов Харри Лаврейсена.

Бронзовую медаль завоевал новозеландский спортсмен Итан Митчелл. В заезде за третье место он дважды победил британца Райана Оуэнса.

Ранее 15 апреля россиянка Дарья Шмелева стала чемпионкой мира в гите. Она преодолела 500-метровую дистанцию за 33,282 секунды.

Чемпионат мира по велоспорту проходит в Гонконге и завершится 16 апреля.

Спринт является коронной дисциплиной Дмитриева, но впервые в карьере он выиграл мировое первенство. Россиянин — трехкратный чемпион Европы в этом виде (2010, 2012, 2013) и двукратный серебряный призер чемпионатов мира (2013, 2015). На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Дмитриев завоевал бронзовую медаль.