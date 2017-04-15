Россиянка Шмелева победила на чемпионате мира по велоспорту на треке

Россиянка Дарья Шмелева одержала победу в гите на чемпионате мира по велоспорту на треке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в субботу, 15 апреля, в Гонконге. Россиянка преодолела 500-метровую дистанцию за 33,282 секунды. Второе место заняла немка Мириам Вельте, результат которой составил 33,382 секунды. Третьей стала соотечественница Шмелевой Анастасия Войнова (33,454 секунды).

Дарья Шмелева — серебряная призерка Олимпийских игр 2016 года в командном спринте. Также 22-летняя спортсменка является трехкратной чемпионкой мира.

Гит — индивидуальная дисциплина велоспорта. Она предусматривает соревнование на время. Задача спортсмена — как можно быстрее преодолеть дистанцию в 500 (у женщин) или 1000 (у мужчин) метров.

Соревнования в Гонконге завершатся 16 апреля.