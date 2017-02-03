Лидер многодневки «Тур Дубая» потребовал наказать ударившего его украинца

Немец Марсель Киттель из команды Quick-Step попросил Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировать на полгода украинца Андрея Гривко из «Астаны». Об этом сообщает Сyclingnews.

«Я говорил с ним после той гонки, но не буду об этом рассказывать. Возможно, он должен быть дисквалифицирован на полгода. Это большое разочарование для велоспорта, его команды и спонсоров этой гонки», — заявил спортсмен.

В четверг, 2 февраля, во время третьего этапа многодневки «Тур Дубая» Гривко ударом локтя разбил лицо Киттелю. В итоге украинец был отстранен от соревнований, а «Астана» принесла извинения немцу, которые тот не принял.

Киттель — лидер генеральной классификации «Тура Дубая». Велогонщик одержал две победы на трех этапах.