Спорт
 

Украинский велогонщик разбил лицо лидеру многодневки «Тур Дубая»

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Марсель Киттель
Марсель Киттель

Украинский велогонщик команды Astana Денис Гривко разбил лицо немцу Марселю Киттелю из Quick-Step Floors во время третьего этапа многодневки «Тур Дубая». Об этом рассказал сам немецкий спортсмен, слова которого приводятся на сайте соревнований.

«Андрей Гривко из команды Astana ударил меня. Поэтому у меня была кровь на лице, но я не упал. Во время гонки возникла некоторая путаниц. Команда здорово отработала на меня во время спринта, но я был в не самой лучшей позиции и мысленно находился где-то далеко», — рассказал Киттель.

В ответ на извинения, которые принесла Astana в своем аккаунте в Twitter, немец ответил: «Я не приму извинений. Это не имеет ничего общего с велогонками. То, что сделал, Гривко, — стыд для нашего прекрасного вида спорта».

За свой проступок украинский велосипедист был дисквалифицирован.

В генеральной классификации «Тура Дубая» Киттель занимает первое место. Он стал победителем в двух гонках из трех состоявшихся.

Многодневка проходит с 31 января по 4 февраля.

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