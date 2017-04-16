В Херсоне откроют украинскую версию Крымского медицинского университета

Депутаты Херсонской областной государственной администрации приняли решение о создании в Херсоне своего Крымского медицинского университета. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает mk.ru в воскресенье, 16 апреля.

Обращение по поводу открытия вуза будет направлено в кабинет министров Украины, отметил глава администрации Андрей Гордеев.

«Мы планируем на Херсонщине принять 1000 студентов из Крыма и Донбасса», — добавил он.

Депутаты администрации также выступили с предложением внести поправки в украинский закон о высшем образовании. По их мнению, в законе должна быть предусмотрена возможность получения крымчанами образования на территории Украины.

Медицинская академия имени Георгиевского — высшее учебное заведение в составе российского Крымского федерального университета имени Вернадского, созданного в 2014 году.