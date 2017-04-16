Футболиста сборной Панамы застрелили рядом с домом

Футболист сборной Панамы Амилькар Энрикес был застрелен рядом со своим домом в Нуэво-Колоне (Панама). Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает The Mirror.

Полузащитник получил несколько пулевых ранений, был госпитализирован, но врачам не удалось спасти его жизнь. Двое других пострадавших в результате нападения также были доставлены в больницу. Об их состоянии не сообщается.

Смерть Энрикеса подтвердила Федерация футбола Панамы.

33-летний футболист выступал за сборную своей страны с 2005 по 2017 годы и провел за нее 75 матчей.

19 марта крокодил убил 19-летнего футболиста в Мозамбике.