Пушкинский музей впервые поучаствует в Венецианской биеннале

Пушкинский музей впервые представит свою выставку на Венецианской биеннале в рамках параллельной программы в 2017 году. Об этом заявила куратор экспозиции и заведующая отделом кино и медиаискусства ГМИИ Ольга Шишко, передает РИА Новости в понедельник, 17 апреля.

«Выставка называется "Человек как птица. Образы путешествий" и один из главных постулатов этой выставки — это как раз изменение оптики смотрения от 120 градусов человеческого зрения до 360 градусов, когда подключается все: не только зрение, но и осязание, и слух, и ваше движение по этому пространству», — сказала она.

Для участия в экспозиции музей пригласил 14 художников, в том числе Ирину Затуловскую, Фабрицио Плесси, Леонида Тишкова, Мариано Сардона и Татьяну Ахметгалиеву.

Центральной частью выставки станет работа Масаки Фуджихата — электронный дом, отсылающий к детству и воспоминаниям о нем.

По словам директора Пушкинского музея Марины Лошак, экспозиция станет частью проекта «Пушкинский XXI», посвященного исследованию различных направлений современного искусства.

57-я Венецианская биеннале современного искусства пройдет с 13 мая по 26 ноября. Тема выставки — выражение Viva Arte Viva («Да здравствует живое искусство»).

Проект, который представит Россия, будет называться Theatrum Orbis Terrarum. Комиссаром национального павильона, где будут показаны работы Гриши Брускина, группы Recycle и Саши Пироговой, станет ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Семен Михайловский.