Золото подорожало до пятимесячного максимума

Мировые цены на золото достигли максимальной отметки с начала ноября 2016 года из-за усиления политической напряженности вокруг Северной Кореи. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает Reuters.

На прошлой неделе золото подорожало на 2,5 процента — такая динамика роста за неделю стала самой значительной с июня прошлого года.

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В 09:20 мск цена на золото выросла на 0,08 процента по сравнению с уровнем предыдущего закрытия торгов — до 1289 долларов за тройскую унцию. Серебро также поднялось в цене на 0,22 процента и торговалось по 18,55 доллара за унцию.

В марте замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что до конца 2017 года ведомство рассчитывает внести изменения в законодательство, которые разрешат россиянам открывать банковские счета в драгоценных металлах, а также покупать и продавать золото без уплаты налога.

Ситуация на Корейском полуострове в последние дни является одной из самых напряженных тем международной политики. Военно-морские силы США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Сообщалось, что американцы готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание. Своим превентивным ударом пригрозила и КНДР.