Эстония отказала России в выдаче фигуранта «дела Гавунаса»

Прокуратура Эстонии отказала России в выдаче находящегося в розыске за мошенничество в особо крупном размене Льва Саляева. Об этом сообщает региональное издание «Псковский антикоррупционный фронт».

Государственный прокурор Эстонии Эве Олеск в своем ответ представителю Генпрокуратуры России Игорю Камынину мотивировала решение тем, что в международное сотрудничество в деле Саляева «противоречит общим принципам эстонского права», пишет издание, ссылаясь на копию документа. Саляев разыскивается Следственным управлением СКР по Псковской области по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Саляев в 2012 году был допрошен в качестве подозреваемого по так называемому «делу Гавунаса». По данным источника «Ленты.ру», эти показания, в числе других доказательств, были положены в основу обвинения бывшего замглавы администрации Псковской области Михаила Гавунаса.

После допроса Саляев покинул Россию. Позднее он направил в редакцию «Псковский антикоррупционный фронт» декларацию, датированную 16 апреля 2013 года, в которой заявляет что показания, данные следствию в период с 22 по 26 июня 2012 года являются «ложными и недостоверными». По его словам, они были «выжаты под давлением» и даны в отсутствие адвоката. В автор декларации утверждает, что следователь Андрей Мазуров требовал от него оговорить Михаила Гавунаса: несколько раз присылал ему на электронную почту проект текста показаний, требуя, чтобы Саляев заучил ответы и огласил их на допросе под видеозапись.

12 января «Псковская лента новостей» сообщила, что депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак обратился к прокурору Псковской области Сергею Белову по поводу так называемого «дела Гавунаса». Как отмечает депутат, в декабре 2016 года руководителю ЗАО «Псковпищепром» и ГУП «Псковалко» Василию Салопову предъявили обвинение в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. По данным депутата Брячака, Салопов признал свою вину, однако дело не передано в суд. В своем обращении региональный парламентарий просит принять меры прокурорского реагирования к администрации Псковской области, чтобы та взыскала с Салопова принесенный региону ущерб, который Брячак оценивает в сумму около 1,2 миллиарда рублей.

Лев Саляев, как и Михаил Гавунас, неоднократно требовали передачи дела в суд.