Путешественники выбрали лучший «южный» поезд России

Лучшим поездом, перевозящим пассажиров на юг России, путешественники признали состав 030С/030Й «Премиум» с маршрутом Москва — Новороссийск (Краснодарский край). Об этом эксперты туристического сервиса «Туту.ру» рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Этот поезд возглавил рейтинг из десяти позиций, составленный на основе более 30 тысяч отзывов. Туристы оценивали работу персонала, состояние вагона, его чистоту, удобство сидений, питание и другие параметры.

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На второй позиции рейтинга — двухэтажный поезд 104В/104Ж Москва — Адлер (Сочи). Третью строчку делят составы «Ласточка», курсирующие между Майкопом (Адыгея) и Адлером. Речь идет о составах 814Э/814С, 812С/812Э и 813С/814С.

Четвертая строчка досталась поездам «Северная Пальмира» 035А/036А и 035А/036С. Они перевозят пассажиров между Санкт-Петербургом и Адлером. Замыкает пятерку «Ласточка» 801С/802С, которая ездит между Краснодаром и Адлером. Шестую, седьмую и восьмую строчки заняли составы, отправляющиеся из Ростова-на-Дону, Кисловодска, Нижнего Новгорода в Адлер.

На девятой строчке поезд Москва — Анапа. На десятой находится состав, курсирующий между Новосибирском и Адлером.

На негативные комментарии туристов пришлось лишь шесть процентов отзывов. Пассажиры чаще всего были недовольны нехваткой или отсутствием розеток. Они также много жаловались на температуру в поезде.

Технический директор Тверского вагоностроительного завода Сергей Горин пояснил «Ленте.ру», что в последнем случае играет роль человеческий фактор. «Если система кондиционирования исправна и работает в автоматическом режиме, температура воздуха в вагоне поддерживается на уровне 22 градуса по Цельсию», — пояснил эксперт. Сбои в устройстве начинаются, когда его пытается отрегулировать неопытный проводник или пассажиры.

В конце марта сообщалось, что путешественники определили десять лучших поездов России.

