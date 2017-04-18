Пьяный пациент избил анестезиолога в Алтайском крае

В Алтайском крае начата доследственная проверка появившейся в СМИ информации об избиении врача-анестезиолога пациентом. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел утром в понедельник, 17 апреля, в Староалейской больнице. В приемный покой медучреждения обратился мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Когда ему стали оказывать помощь, он принялся бить анестезиолога по лицу. Отмечается, что в настоящее время жизни и здоровью медицинского работника ничего не угрожает.

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По данным altapress.ru, пострадавший врач был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными телесными повреждениями в хирургическое отделение местной больницы.

Подозреваемый был задержан. Им оказался житель Барнаула 1980 года рождения. В больницу он попал после сауны, где употреблял алкогольные напитки. Отмечается, что после прохождения экспертизы мужчина пытался просить прощения у пострадавшего.

В конце марта в Комсомольске-на-Амуре женщина сломала нос 55-летней врачу скорой помощи. Подозреваемая ранее неоднократно вызывала медиков на дом, жалуясь на те или иные заболевания, после чего ей оказывали помощь. По некоторым данным, женщина состоит на учете в психиатрической больнице.