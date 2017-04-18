Умер радиоведущий Артур Битов

В Москве на 52-м году жизни скончался радиоведущий Артур Битов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

О причинах смерти не сообщается.

Битов закончил ГИТИС по специальности «Актер театра и кино». Работал в театре-кабаре «Летучая мышь» сразу в нескольких позициях — актером, танцовщиком и вокалистом. Снимался в эпизодических ролях в российских сериалах, работал официальным голосом радио «Маяк-24» и Relax FM. Некоторое время озвучивал программы на телеканале DTV-Viasat.

На его странице во «ВКонтакте» также значится, что радиоведущий занимался преподаванием техники и риторики речи.

Голосом Битова были озвучены рекламные ролики для Austrian Airlines, косметики Dominique Dussollier, мужского журнала GQ, а также для компаний Коркунов и L'Oreal.

На сайте с анкетами актеров также сообщается, что в Бразилии в 2004 году Битов получил награду в номинации «Голосовое оформление эфира». Уточняется, что в этой категории он обошел английских участников.