Умер фоторепортер Виктор Ахломов

Российский фотожурналист Виктор Ахломов скончался в Москве на 80-м году жизни. Об этом в субботу, 15 апреля, на своей странице в Facebook написал его коллега Павел Маркин.

«Сегодня в 8 часов утра на 80-м году яркой и бескомпромиссной жизни, после долгой и тяжелой болезни, ушел в Вечность легендарный российский фоторепортер, мой сокамерник Виктор Ахломов», — говорится в публикации.

Ахломов, заслуженный работник культуры России, лауреат премии Союза журналистов России, родился 15 марта 1938 года. Четырехкратный лауреат престижного конкурса World Press Photo, обладатель «Золотого глаза» — высшей награды российской фотожурналистики.

Более 50 лет Ахломов работал в газете «Известия».