Пермского шахматиста осудили за развращение 11-летней ученицы

В Перми 76-летнего мужчину осудили за действия сексуального характера в отношении школьницы, которую он обучал игре в шахматы. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также его лишили права заниматься преподавательской деятельностью и отправили на принудительное лечение.

По данным следствия, шахматист проводил уроки с 11-летней девочкой с декабря 2015 года до февраля 2016-го. За это время он неоднократно совершал в ее отношении действия сексуального характера.

Ранее в 2006 году мужчину уже обвиняли в аналогичном преступлении в отношении другой девочки того же возраста, однако уголовное дело было прекращено по амнистии. В этот раз суд признал его виновным в пяти эпизодах по части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

В феврале 2017 года жителя Нижегородской области Дмитрия Филюшина признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней девочки. В 2006 году он прославился тем, что во время пожара спас трехлетних братьев-близнецов и пятилетнюю девочку. Он стал лауреатом международной премии «Золотое сердце», которую получил из рук итальянской актрисы Софи Лорен.