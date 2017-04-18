Президент отметил резкий рост потребления товаров в России за последние 25 лет

Объем потребления в России за последние 25 лет вырос в номинальном выражении в сотни раз. Об этом во вторник, 18 апреля, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

«Произошел многократный, хочу это подчеркнуть — многократный рост потребления товаров и услуг: в номинальном выражении более чем в 500 раз», — заявил он.

В 1992 году товарооборот составлял более пяти миллиардов рублей, а в 2013 году этот показатель вырос до 2,3 триллиона рублей, отметил глава государства.

При этом за последние 20 лет количество обращений россиян по поводу защиты прав потребителей выросло в 100 раз. Эти вопросы нельзя решить раз и навсегда одним способом, из-за того, что они связаны с развитием экономики и появлением новых товаров и услуг, считает президент. Он предложил разработать стратегию в сфере защиты прав покупателей.

По данным Объединенного кредитного бюро, в 2016 году 53 процента заемщиков брали новые кредиты для частичного или полного погашения старых долгов. При этом общий объем новых кредитов, выданных банками физическим лицам в 2016 году, вырос на 28 процентов и составил более 3,25 триллиона рублей.