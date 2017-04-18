Депутат Рады рассказал об испортившей отношения Тимошенко и Лукашенко колбасе

Отношения президента Белоруссии Александра Лукашенко с лидером украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко испортились около 10 лет назад из-за колбасы. Об этом во вторник, 18 апреля, на своей странице в Facebook написал депутат Верховной Рады Вадим Денисенко.

«Далекий 2007 или 2008 год. Перед Пасхой Александр Лукашенко отправил корзину с колбасками тогдашнему премьеру Украины Юлии Тимошенко. Корзина к Юлии Владимировне не попала — ее забрали охранники, и по каким-то причинам просто ей не сообщили, а колбаски съели», — вспомнил Денисенко.

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По его словам, через несколько недель после передачи подарка состоялся разговор двух политиков. «Батька спросил: "Юлия Владимировна, понравилась моя колбаска?" Тимошенко не поняла вопрос, и Лукашенко понял, что колбасу она даже не пробовала. После этого отношения Лукашенко-Тимошенко явно ухудшились. Вот так делается большая геополитика», — заключил парламентарий.

Александр Лукашенко известен своей любовью к сельскому хозяйству. В августе 2016-го в гостях в его резиденции побывал американский актер Стивен Сигал. Перед ужином, во время которого гостя потчевали блюдами традиционной белорусской кухни, глава государства устроил Сигалу экскурсию и угостил собственноручно очищенной морковкой. «Кушай на здоровье! Это очень полезно», — посоветовал Лукашенко.

В мае того же года белорусский лидер покатал на тракторе «Беларус» своего сына Николая в рамках празднования 70-летия Минского тракторного завода.