В Центре Рерихов назвали обвинения в адрес организации происками сатаны

Вице-президент Международного центра Рерихов Александр Стеценко заявил на пресс-конференции «Культурное наследие в современном мире», прошедшей в московском Центральном доме журналиста, об информационной атаке, направленной против МЦР. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 18 апреля.

Стеценко подчеркнул, что право на произведения искусства, выставленные в музее, подтверждено завещанием Святослава Рериха, передавшего организации наследие своего отца Николая. «Все, что сейчас распускается — это от лукавого. Нет и не будет никогда справедливости там, где попирается воля владельца и собственника», — подчеркнул представитель МЦР.

Он назвал действия властей «вооруженным захватом музея». «Мы вместе с обществом работали над воссозданием памятника. И что получается — если этот дворец понравился кому-то из руководства страны, то начинается его захват», — посетовал Стеценко.

Вице-президент МЦР подчеркнул важность сохранения архитектурных памятников, которые, по его словам, являются «энергетическими центрами развития всей культуры». «Все объекты культурного наследия несут положительную энергетику. Ту энергетику, которую мы обычно называем красотой. А красота — основа культуры. Без этого невозможно развитие общества, начинается его деградация: преступность, коррупция, убийства и разложение», — заключил он.

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Сотрудники правоохранительных органов заблокировали здание центра Рерихов 7 марта. Следователи изъяли экспонаты коллекции музея. Глава Министерства культуры России Владимир Мединский связал обыски с деятельностью покровителя музея, бывшего владельца Мастер-банка Бориса Булочника.

МЦР — международная общественная организация, находится в усадьбе Лопухиных в Малом Знаменском переулке в Москве. Учреждение является одним из центров современного рериховского движения, основанного на учении о «Живой этике». При МЦР также действует музей имени Николая Рериха.

Николай Рерих — русский художник и философ-мистик. Вместе со своей женой Еленой он создал религиозно-философское учение о «Живой этике» (Агни-йога), которое в 1980-х годах получило большую популярность в России и за рубежом.

