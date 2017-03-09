Мединский назвал причиной обысков в Центре Рерихов деятельность Булочника

Обыски в Международном центре Рерихов (МЦР) в московской усадьбе Лопухиных связаны с покровителем музея, бывшим владельцем Мастер-банка Борисом Булочником. Об этом сообщил министр культуры России Владимир Мединский, передает РИА Новости в четверг, 9 марта.

«Речь идет по сути об обмане вкладчиков банка», — заявил глава Минкультуры.

Руководитель ведомства добавил, что Булочник находится в международном розыске и является «фигурантом по большому количеству уголовных дел, связанных с преднамеренным банкротством».

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Сотрудники правоохранительных органов заблокировали здание центра Рерихов 7 марта. Следователи изъяли экспонаты коллекции музея.

По словам Мединского, экспертизой и хранением картин займутся работники музея Востока, «владеющего крупнейшей коллекцией Рерихов».

МЦР — международная общественная организация, находится в усадьбе Лопухиных в Малом Знаменском переулке в Москве. Учреждение является одним из центров современного рериховского движения, основанного на учении о «Живой этике». При МЦР также действует музей имени Николая Рериха.

По словам вице-президента центра Людмилы Шапошниковой, МЦР полностью финансировался Мастер-банком во главе с Булочником. После лишения банка лицензии «музей лишился всех средств для существования», добавила она.

Николай Рерих — русский художник и философ-мистик. Вместе со своей женой Еленой он создал религиозно-философское учение о «Живой этике» (Агни-йога), которое в 1980-х годах получило большую популярность в России и за рубежом.

