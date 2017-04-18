Автор романа о Виталии Калоева рассказала историю его создания

В Москве прошла презентация документального романа «Столкновение» о Виталии Калоеве — мстителе, убившем авиадиспетчера, которого он счел виновным в крушении рейса с его семьей на борту. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 18 апреля.

«История меня потрясла, было много неизвестных фактов. Когда Калоев освободился, на меня вышли знакомые из Голливуда, попросили его разыскать. Они хотели купить все права на историю Калоева за 10 тысяч долларов», — рассказала автор книги Ксения Каспари.

Материалы по теме «Считаю, что зря прожил жизнь» Виталий Калоев о своей судьбе и фильме, где его сыграл Арнольд Шварценеггер

По ее словам, она много писала об авиакатастрофе над Боденским озером, еще будучи журналистом. Написать книгу Ксения Каспари решила после того, как познакомилась лично с Калоевым.

Автор романа также поделилась впечатлениями о снятом в Голливуде фильме «Последствия», посвященном истории мстителя. «Созданный там образ не имеет ничего общего с Виталием Калоевым», — отметила Каспари и добавил, что в ближайшее время начнутся съемки российского фильма о нем.

Калоев потерял жену и двух детей в авиакатастрофе 2002 года над Боденским озером. Два самолета столкнулись из-за ошибки авиадиспетчера Питера Нильсена. Всего в инциденте погиб 71 человек. Спустя 478 дней Калоев нашел Нильсена и убил его. В 2005-м его приговорили к восьми годам тюремного заключения в Швейцарии. Через два года он был досрочно освобожден за примерное поведение.