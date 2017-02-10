Калоев высказался против запрета на посвященный его истории фильм «Последствия»

Российский архитектор Виталий Калоев заявил, что обязательно посмотрит ленту «Последствия», в которой его сыграл Арнольд Шварценеггер. Об этом сообщает портал kp.ru в пятницу, 10 февраля.

«Запретить снимать такие ленты, основанные на реальных событиях, нельзя. Много подобных фильмов выходит на экраны. А для Шварценеггера — это работа, сниматься в таком кино его право», — отметил Калоев.

По словам архитектора, молодежь сможет извлечь из картины поучительные выводы. «Надеюсь, что создатели ленты не переврали и не исказили действительности», — добавил Калоев.

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Днем ранее замминистра культуры Северной Осетии Чермен Дудаев раскритиковал «Последствия». Он заявил, что фильм может стать спекуляцией на трагедии Калоева, так как сюжет не согласовывали с россиянином.

Фильм рассказывает историю Калоева, потерявшего жену и двоих детей в авиакатастрофе 2002 года над Боденским озером. Два самолета столкнулись из-за ошибки авиадиспетчера Питера Нильсена. Всего в инциденте погиб 71 человек. Спустя 478 дней Калоев нашел Нильсена и убил его. В 2005-м его приговорили к восьми годам тюремного заключения в Швейцарии. Через два года он был досрочно освобожден за примерное поведение.

Картина «Последствия» режиссера Эллиотта Лестера выйдет на экраны 7 апреля. Шварценеггер в ней сыграл Калоева. В фильме также снялись Скут Макнэйри, Мэгги Грейс и Мартин Донован.