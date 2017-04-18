В алтайской колонии открылась студия звукозаписи

В Исправительной колонии №5 в Рубцовске открылась первая звукозаписывающая студия. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщается на сайте УФСИН России по Алтайскому краю.

По словам заместителя начальника учреждения подполковника внутренней службы Дмитрия Большина, она по техническому оснащению ничем не уступает профессиональной.

«Студия оснащена современным персональным компьютером с мощными звуковой и видеокартами, внешним звуковым интерфейсом, профессиональными микрофонами с дополнительными ламповыми предусилителями, студийными мониторами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перечисленная аппаратура позволяет создавать фонограммы и музыкальные композиции высокого качества.

В данный момент на студии идет запись первого альбома. В пластинку попадут главные хиты в исполнении тюремного ансамбля «Возрождение» и сольные выступления заключенных.