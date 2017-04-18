Суд Лос-Анджелеса постановил арестовать «Солнце Мексики» певца Луиса Мигеля

Федеральный суд Лос-Анджелеса, штат Калифорния, выписал ордер на арест популярного мексиканского исполнителя Луиса Мигеля. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает El Pais.

В конце марта певцу был поставлен ультиматум: он должен был явиться на слушание по делу своего бывшего менеджера до 17 апреля, или будет задержан американской полицией. Мигель нарушил судебный приказ.

Бывший менеджер музыканта, Уильям Брокхаус, утверждает, что певец нарушил условия контракта, согласно которому Брокхаус должен был получить от Мигеля более миллиона долларов.

Отмечается, что это не первое обращение в суд на исполнителя. В 2015 году Луис Мигель отменил несколько концертных туров, не выполнив ряд договоров. Другой мексиканский певец Алехандро Фернандес требует у артиста семь миллионов долларов в качестве компенсации убытков за совместный тур, который так и не состоялся по вине Мигеля.

Луис Мигель, также известный по прозвищу Солнце Мексики, — один из наиболее известных латиноамериканских певцов, обладатель девяти премий «Грэмми».